Григорий Лепс спел для военнослужащих ВС РФ в госпитале

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Заслуженный
артист России, певец и композитор Григорий Лепс посетил военный клинический госпиталь
Министерства обороны РФ в Ростове-на-Дону. Обладатель премий «Песня года»,
«Золотой граммофон», «World Music Awards» и других пожелал здоровья бойцам,
получившим ранения в ходе спецоперации на территории Украины, а также спел для
них и персонала многопрофильного медицинского учреждения свои песни.
«Будьте счастливы и здоровы! Живите долго,
самое главное. Завтра будет новый день, опять взойдет солнце», — поддержал
военных популярный певец.
В Сети
появилось видео фрагмента выступления известного исполнителя
в госпитале. В опубликованном ролике видно, как военнослужащие и медики вместе
с Лепсом поют его песни. В комментариях под ним люди высказались положительно о
музыканте, который, в отличие от некоторых своих коллег, не покинул страну на
фоне начавшейся 24 февраля 2022 года спецоперации по демилитаризации и
денацификации Украины, а решил поддержать раненых российских солдат и офицеров.
«Артист здорового человека!» — написал
один из пользователей.
Многие
отечественные звезды шоу-бизнеса, спортсмены, актеры театра и кино,
общественные деятели ранее высказывались в поддержку спецоперации на Украине,
одной из приоритетных задач которой является пресечение геноцида мирного
населения Донбасса со стороны ВСУ и националистических батальонов,
подконтрольных Киеву. Напомним, Григорий Лепс 18 марта выступил на
патриотическом митинге-концерте «Крымская весна» на стадионе Лужники,
посвященном восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Кроме него в
данном мероприятии принимали участие известная певица Полина Гагарина, эстрадный
исполнитель Олег Газманов, Николай Расторгуев и группа «Любе», Тимати, группа
«Руки вверх», Дмитрий Певцов, Владимир Машков и другие.
Между тем отдельные
артисты спешно покинули страну. Некоторые отправились в бессрочный «отпуск»,
как певица Алла Пугачева, которая вместе с супругом юмористом Максимом Галкиным
и детьми долгое время пребывает в Израиле. Другие же открыто заявили, что
уехали навсегда. Так, актриса театра и кино Чулпан Хаматова с детьми
обосновалась в элитном поселке неподалеку от столицы Латвии. Также за рубежом
сейчас находятся рок-исполнительница Земфира, Рената Литвинова, комик Семен
Слепаков, режиссер Тимур Бекмамбетов, кинокритик Антон Долин, Валерий Леонтьев,
телеведущий Александр Васильев.
Известный
российский актер Иван Охлобыстин ранее назвал «высокомерной мадамкой» свою коллегу
Ингеборги Дапкунайте, покинувшую Россию на фоне продолжающейся спецоперации ВС
РФ на Украине. Режиссер и сценарист указал на тот факт, что актриса имела
крупные контракты и хорошо зарабатывала в нашей стране, а теперь решила
отправиться за границу и поддержала русофобскую риторику Запада касательно нынешней
ситуации на украинской территории.