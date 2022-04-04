Григорий Лепс спел для военнослужащих ВС РФ в госпитале

В Сети

появилось видео фрагмента выступления известного исполнителя

в госпитале. В опубликованном ролике видно, как военнослужащие и медики вместе

с Лепсом поют его песни. В комментариях под ним люди высказались положительно о

музыканте, который, в отличие от некоторых своих коллег, не покинул страну на

фоне начавшейся 24 февраля 2022 года спецоперации по демилитаризации и

денацификации Украины, а решил поддержать раненых российских солдат и офицеров.