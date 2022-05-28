Григорьев-Апполонов заявил, что Матвиенко не способен написать хит

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, почему так и не решился начать сольную карьеру. По мнению артиста, для такого старта необходим хороший хит.
Поклонники Григорьева-Апполонова поинтересовались у него, почему он до сих пор выступает в группе «Иванушки International». Арист объяснил, что для сольной карьеры необходима композиция, которая быстро станет популярной. И он сомневается, что кто-то из известных ему композиторов может написать подобную песню.
«Для этого надо написать песню, которая станет таким же хитом, как, например, “Тополиный пух” или “Тучи”. А это уже не сможет даже Игорь Матвиенко. Наш композитор», — высказался певец в эфире «Русского радио».
Недавно Григорьев-Апполонов записал трек вместе с Хабибом. Артист отметил, что новая песня будет легкой и летней.