Григорьев-Апполонов заявил, что Матвиенко не способен написать хит

Поклонники Григорьева-Апполонова поинтересовались у него, почему он до сих пор выступает в группе «Иванушки International». Арист объяснил, что для сольной карьеры необходима композиция, которая быстро станет популярной. И он сомневается, что кто-то из известных ему композиторов может написать подобную песню.