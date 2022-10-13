Грибник Трофимов не рекомендует есть «мухоморный бургер»

Опытный грибник и организатор грибных туров Антон Трофимов настоятельно не рекомендует пробовать «мухоморный бургер», который появился в меню некоторых кафе.
Он считает, что даже отваренный дважды мухомор перестает быть ядовитым грибом, при этом оставаясь галлюциногеном, поэтому запрет, установленный Роспотренадзором на его употребления — абсолютно правильная мера.
Трофимов считает, что в блюда, приготовленные из лесных грибов, могут попасть элементы ядовитого гриба, поэтому при приготовлении бургеров лучше использовать безопасные грибы, продающиеся в магазинах: шампиньоны и вешенки.