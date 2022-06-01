Греция решила передать украинской армии устаревшие БТР ради новых бронемашин

В интервью телеканалу Skai он указал, что бронетранспортерам, которые Афины отправили Киеву, около 40-50 лет. Вместо этой техники греческие военные получат бронированные машины из ФРГ — об этом власти договорились с канцлером Германии Олафом Шольцем.