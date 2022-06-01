Греция решила передать украинской армии устаревшие БТР ради новых бронемашин

Греческие власти поставляют на Украину устаревшее вооружение, чтобы получить взамен новую немецкую технику. Такое заявление сделал представитель правительства Греции Яннис Иконому.
В интервью телеканалу Skai он указал, что бронетранспортерам, которые Афины отправили Киеву, около 40-50 лет. Вместо этой техники греческие военные получат бронированные машины из ФРГ — об этом власти договорились с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Однако такое развитие событий стало причиной скандала, так как премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис скрыл от общественности решение о поставках вооружения на Украину. Сейчас политические партии требуют от правительства объяснений подобному нарушению законодательства.