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Греция решила передать украинской армии устаревшие БТР ради новых бронемашин

Греция решила передать украинской армии устаревшие БТР ради новых бронемашин
Пресс-служба Вооруженных сил Греции

Греческие власти поставляют на Украину устаревшее вооружение, чтобы получить взамен новую немецкую технику. Такое заявление сделал представитель правительства Греции Яннис Иконому.

В интервью телеканалу Skai он указал, что бронетранспортерам, которые Афины отправили Киеву, около 40-50 лет. Вместо этой техники греческие военные получат бронированные машины из ФРГ — об этом власти договорились с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Однако такое развитие событий стало причиной скандала, так как премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис скрыл от общественности решение о поставках вооружения на Украину. Сейчас политические партии требуют от правительства объяснений подобному нарушению законодательства.

бтр военная помощь Германия
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