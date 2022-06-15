Греция отреагировала на заявление Турции о принадлежности островов в Эгейском море

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что «никто больше не согласится на пересмотр границ в Европе после событий на Украине».
С таким заявлением он выступил по итогам состоявшегося в Салониках саммита в рамках Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SEECP). Политик отреагировал на обвинения Турции в том, что Афины нарушили статус демилитаризации островов в Эгейском море. Анкара пригрозила поднять вопрос об их принадлежности, передает ИА Rex.
Стоит отметить, что острова в Эгейском море являются далеко не единственной причиной напряженности в отношениях между турками и греками. Дело в том, что Анкара и Афины также борются за запасы природного газа в Восточном Средиземноморье.