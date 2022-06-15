Греция готова поставить Украине до 30 бронемашин в обмен на технику из Германии

«Когда вопрос обсуждался на уровне генеральных штабов, предложение было единодушным. Мы и помогаем Украине, и в то же время в ограниченных масштабах мы укрепляем наши вооруженные силы более новыми бронетранспортерами», — заявил Мицотакис.