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Греция готова поставить Украине до 30 бронемашин в обмен на технику из Германии

Греция готова поставить Украине до 30 бронемашин в обмен на технику из Германии
vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Греция может отправить небольшое число своих боевых машин пехоты на Украину, если она получит от Германии такое же количество более современной аналогичной техники из Германии, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

В эфире местного телеканала ERT он заявил, что Афины передадут Киеву от 20 до 30 бронемашин. При этом греческие вооруженные силы рассчитывают получить в качестве замены современные немецкие БМП, отметил он.

«Когда вопрос обсуждался на уровне генеральных штабов, предложение было единодушным. Мы и помогаем Украине, и в то же время в ограниченных масштабах мы укрепляем наши вооруженные силы более новыми бронетранспортерами», — заявил Мицотакис.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев получил от западных стран лишь 10% запрошенного оружия, передает Argumenti.ru.

Вооружение Германия Греция Украина
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