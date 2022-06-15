Греция готова поставить Украине до 30 бронемашин в обмен на технику из Германии

Греция может отправить небольшое число своих боевых машин пехоты на Украину, если она получит от Германии такое же количество более современной аналогичной техники из Германии, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
В эфире местного телеканала ERT он заявил, что Афины передадут Киеву от 20 до 30 бронемашин. При этом греческие вооруженные силы рассчитывают получить в качестве замены современные немецкие БМП, отметил он.
«Когда вопрос обсуждался на уровне генеральных штабов, предложение было единодушным. Мы и помогаем Украине, и в то же время в ограниченных масштабах мы укрепляем наши вооруженные силы более новыми бронетранспортерами», — заявил Мицотакис.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев получил от западных стран лишь 10% запрошенного оружия, передает Argumenti.ru.