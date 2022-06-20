Гребенщиков заявил о готовности выступить в Крыму и Донбассе при одном условии

Основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков прокомментировал слова бывшего худрука МХАТа Эдуарда Боякова, предложившего ему выступить в Донбассе и Крыму.
Театральный режиссер ранее в интервью Ксении Собчак заявил, что в 2014 году предлагал Гребенщикову поехать в ДНР и ЛНР. Музыкант сначала согласился, но в итоге забыл о своем обещании.
Автор YouTube-шоу «А поговорить?» Ирина Шихман попросила Гребенщикова объяснить, почему так произошло. В ответ на это рокер заявил, что «не помнит» разговора с Бояковым. Однако артист все-таки не против этой поездки.
«И в Крыму, и в Донбассе, где угодно я готов играть, если я туда въезжаю через Украину, частью которой пока эти места являются. Если они перестанут являться частью Украины — окей», — назвал условие Гребенщиков.
Долгие годы музыкант живет в Великобритании. Он неоднократно критиковал Россию и ее граждан, особенно после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса.