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Гребенщиков заявил о готовности выступить в Крыму и Донбассе при одном условии

Гребенщиков заявил о готовности выступить в Крыму и Донбассе при одном условии
Anton Belitsky/Russian Look/Globallookpress

Основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков прокомментировал слова бывшего худрука МХАТа Эдуарда Боякова, предложившего ему выступить в Донбассе и Крыму.

Театральный режиссер ранее в интервью Ксении Собчак заявил, что в 2014 году предлагал Гребенщикову поехать в ДНР и ЛНР. Музыкант сначала согласился, но в итоге забыл о своем обещании.

Автор YouTube-шоу «А поговорить?» Ирина Шихман попросила Гребенщикова объяснить, почему так произошло. В ответ на это рокер заявил, что «не помнит» разговора с Бояковым. Однако артист все-таки не против этой поездки.

«И в Крыму, и в Донбассе, где угодно я готов играть, если я туда въезжаю через Украину, частью которой пока эти места являются. Если они перестанут являться частью Украины — окей», — назвал условие Гребенщиков.

Долгие годы музыкант живет в Великобритании. Он неоднократно критиковал Россию и ее граждан, особенно после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

аквариум гребенщиков Донбасс Крым
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