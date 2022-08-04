Гребенщиков-младший осудил «плюнувшую в Россию» Лободу

«Если ты себя считала украинкой и зарабатывала в России, сколотила здесь состояние, мне кажется, это не совсем гоже — плевать туда, где ты самореализовалась и стала звездой. И это происходит со всеми поголовно с украинскими моими коллегами. Все заработали, обогащались, и все сразу начали плевать в Россию», — сказал певец.