Гребенщиков-младший осудил «плюнувшую в Россию» Лободу

Продюсер и певец Михаил Гребенщиков осудил антироссийские высказывания певицы Светланы Лободы, поскольку «плевать» в страну, которая дала ей все, неправильно, передает «Экспресс газета».
Бывший участник «Фабрики звезд» отметил, что слышать какие-то политические высказывания от Светланы Лободы и подобных ей артистов крайне странно, поскольку в этом нет смысла.
«Что, если Лободе не нравится спецоперация, ее поклонницы с накаченными губами и грудью должны были устроить пикет возле Кремля? Неужели она думала, что президент сказал: “Ну, раз Лобода и ее фанаты недовольны спецоперацией, то надо ее прекратить”?» — пошутил продюсер.
Так или иначе, но плевать в страну, которая стала тебе «матерью», кормила и поила долгие годы — неправильно, продолжил музыкант. Он подчеркнул, что подобное поведение присуще многим украинским артистам, работавшим в РФ.
«Если ты себя считала украинкой и зарабатывала в России, сколотила здесь состояние, мне кажется, это не совсем гоже — плевать туда, где ты самореализовалась и стала звездой. И это происходит со всеми поголовно с украинскими моими коллегами. Все заработали, обогащались, и все сразу начали плевать в Россию», — сказал певец.
Говоря о творческом будущем Лободы, Гребенщиков пожелал коллеге удачи, предупредив, что за слова придется ответить.
«Не знаю, какая у нее будет судьба. Наверное, надо попытаться петь на английском и завоевать Европу. Желаю ей творческих успехов, понимаю, что сейчас непросто, но за слова надо отвечать», — подчеркнул продюсер.
Ранее Светлана Лобода осудила всех звезд, поддерживающих спецоперацию.