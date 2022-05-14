Great Wall запатентовал в России новый автомобиль. Ждем купеобразный полноприводный кроссовер Haval Moster Coupe

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В базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) обнаружились изображения нового автомобиля Great Wall – Haval Monster Coupe. Интересно, что автомобиль даже пока не представлен в Китае, впрочем, там у него есть ближайший родственник под названием Monster.





Несмотря на то, что Monster Coupe пока не представлен официально, дорожные испытания этот автомобиль проходит с прошлого года. На картинках хорошо прослеживается купеобразный силуэт – это же отражено и в названии. Кроссовер будет среднеразмерным, в дизайне обращают на себя внимание спрятанные в двери ручки.









Очевидно, по технической части Monster Coupe будет унифицирован с обычным Monster – примерно так же, как дело обстоит с Haval F7 и Haval F7x. Monster оснащается в Китае бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 2,0 л и мощностью, соответственно, 184 и 224 л.с. Есть еще и гибридный вариант с силовой установкой мощностью 246 л.с.









Вряд ли в Россию привезут гибрид, а вот появление обычного Monster Coupe вполне вероятно, особенно если к концу года улучшится ситуация с логистикой и не будет хотя бы валютных потрясений. Премьера Monster Coupe ожидается в текущем году, ну а в России эта модель может появиться в 2023 году.