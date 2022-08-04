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Гражданина Германии арестовали за ведение «пророссийского» канала

Гражданина Германии арестовали за ведение «пророссийского» канала
CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Полиция Германии арестовала гражданина, который высказал свою поддержку спецоперации в Telegram-канале. Инцидент произошел в немецком городе Гамбург.

Канал, который администрировал мужчина, назывался «Другая Германия». Свою позицию немец называл «национал-большевистской», однако полиции больше не понравилось использование символа Z. По данным следствия, он применил букву как минимум в четыркх случаях, передает argumenti.ru.

Внимание правоохранителей также привлекла фотография, на ней мужчина стоит с автоматом Калашникова. Теперь ему вменяют и нарушение закона о контроле над военным оружием.

Также известно, что гражданин ФРГ планировал покинуть родину и перебраться в Минск. Однако о целях его поездки не сообщается.

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RusNewsToday24
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