Гражданина Германии арестовали за ведение «пророссийского» канала

Полиция Германии арестовала гражданина, который высказал свою поддержку спецоперации в Telegram-канале. Инцидент произошел в немецком городе Гамбург.
Канал, который администрировал мужчина, назывался «Другая Германия». Свою позицию немец называл «национал-большевистской», однако полиции больше не понравилось использование символа Z. По данным следствия, он применил букву как минимум в четыркх случаях, передает argumenti.ru.
Внимание правоохранителей также привлекла фотография, на ней мужчина стоит с автоматом Калашникова. Теперь ему вменяют и нарушение закона о контроле над военным оружием.
Также известно, что гражданин ФРГ планировал покинуть родину и перебраться в Минск. Однако о целях его поездки не сообщается.