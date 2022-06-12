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Граждане Украины выманивали у соотечественников деньги в обмен на «освобождение» родных из плена

Граждане Украины выманивали у соотечественников деньги в обмен на «освобождение» родных из плена
pexels.com

Украинские мошенники обманывали своих соотечественников, выманивая у них деньги в обмен на «освобождение» их родственников-солдат из плена. Служба безопасности Украины разоблачила и арестовала аферистов.

Преступники предлагали гражданам целый ряд услуг, связанный с военнопленными и помощью им. Поймать мошенников удалось в Запорожье, сообщила пресс-служба СБУ.

«Расценки аферистов за “помощь” разнились и в большинстве случаев зависели от эмоционального состояния родственников. Так, за телефонный разговор с “пленным” требовали 10-50 тысяч гривен. Перевозка тела погибшего – до 10 тысяч гривен. Освобождение из “плена” – 50-200 тысяч гривен», – говорится в сообщении.

Матери украинских военнопленных ранее попросили российского омбудсмена Татьяну Москалькову не выпускать из плена их сыновей. Они заявили, что на родине бойцов ждут репрессии и возвращение на фронт.

военнопленные мошенники СБУ Украина
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