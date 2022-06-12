Граждане Украины выманивали у соотечественников деньги в обмен на «освобождение» родных из плена

«Расценки аферистов за “помощь” разнились и в большинстве случаев зависели от эмоционального состояния родственников. Так, за телефонный разговор с “пленным” требовали 10-50 тысяч гривен. Перевозка тела погибшего – до 10 тысяч гривен. Освобождение из “плена” – 50-200 тысяч гривен», – говорится в сообщении.