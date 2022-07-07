Граждане Украины стали фигурантами дела о подготовке акта международного терроризма

«ФСБ возбудила уголовное дело по редко встречающейся в российской практике статье Уголовного кодекса — о подготовке акта международного терроризма. Его фигурантами стали несколько граждан Украины, готовившие нападение на силовиков и мирных жителей как самой этой страны, так и России», — говорится в сообщении.