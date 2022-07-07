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Граждане Украины стали фигурантами дела о подготовке акта международного терроризма

Граждане Украины стали фигурантами дела о подготовке акта международного терроризма
wikipedia.org/RIA Novosti archive, image #846846 / Andrey Stenin / CC-BY-SA 3.0

ФСБ РФ возбудила уголовное дело в отношении нескольких граждан Украины. Их обвиняют в подготовке акта международного терроризма, пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно данным следствия, фигуранты намеревались напасть на силовиков и мирных жителей России и Украины. Как сообщил портал, одним из участников стал известный спортсмен из Запорожской области Андрей Голубев.

«ФСБ возбудила уголовное дело по редко встречающейся в российской практике статье Уголовного кодекса — о подготовке акта международного терроризма. Его фигурантами стали несколько граждан Украины, готовившие нападение на силовиков и мирных жителей как самой этой страны, так и России», — говорится в сообщении.

В настоящий момент Голубев находится под стражей. Ранее он просил об освобождении, однако ходатайство было отклонено в связи с отсутствием у него устойчивых социальных связей в РФ.

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