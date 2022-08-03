Граждане России и Белоруссии смогут сдать экзамен TOEFL удаленно с 4 августа

«Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого», — заявили в компании.