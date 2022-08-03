Граждане России и Белоруссии смогут сдать экзамен TOEFL удаленно с 4 августа

Граждане России и Белоруссии смогут сдать экзамен по английскому языку TOEFL с 4 августа в удаленном формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании ETS.
«Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого», — заявили в компании.
Сдача экзамена в специальных центрах в России и Белоруссии будет невозможна. Лично пройти экзамен можно в других странах и регионах.