Граждане Франции за рубежом начали голосовать на президентских выборах за сутки до официального старта

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Для граждан Франции на американском континенте
стартовало голосование во втором туре выборов.
Первые избирательные участки стали открываться в сообществе
Сен-Пьер и Микелон около канадского Ньюфаундленда. Вскоре к ним начнут
присоединяться Гваделупа, Мартиника, Французская Гвиана и Французская
Полинезия, а также представительства Франции в странах Северной и Южной
Америки.
Второй тур президентских выборов во Франции стартует
24 апреля, но в зарубежных департаментах и диппредставительствах его проводят
на сутки раньше. Во второй тур вышли действующий президент Эммануэль Макрон и
лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
загрузка...