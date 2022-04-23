    В тренде

    Граждане Франции за рубежом начали голосовать на президентских выборах за сутки до официального старта

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Граждане Франции за рубежом начали голосовать на президентских выборах за сутки до официального старта

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    Для граждан Франции на американском континенте
    стартовало голосование во втором туре выборов.

    Первые избирательные участки стали открываться в сообществе
    Сен-Пьер и Микелон около канадского Ньюфаундленда. Вскоре к ним начнут
    присоединяться Гваделупа, Мартиника, Французская Гвиана и Французская
    Полинезия, а также представительства Франции в странах Северной и Южной
    Америки.

    Второй тур президентских выборов во Франции стартует
    24 апреля, но в зарубежных департаментах и диппредставительствах его проводят
    на сутки раньше. Во второй тур вышли действующий президент Эммануэль Макрон и
    лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »