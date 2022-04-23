Граждане Франции за рубежом начали голосовать на президентских выборах за сутки до официального старта

Второй тур президентских выборов во Франции стартует

24 апреля, но в зарубежных департаментах и диппредставительствах его проводят

на сутки раньше. Во второй тур вышли действующий президент Эммануэль Макрон и

лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.