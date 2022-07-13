Граждане Белоруссии могут не предоставлять результат ПЦР-теста при въезде в Россию с 14 июля

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что в России не требуется введение ограничений из-за роста случаев COVID-19. Заболевание новыми штаммами инфекции проходит намного мягче.

«Постановляю внести изменения в первый абзац первого пункта постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года №7 “Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019″», — сообщается в тексте постановления.

Граждане Белоруссии, которые пересекают на въезд российскую границу, освобождаются от предоставления результатов ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию с 14 июля.