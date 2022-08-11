Granta и Niva хватит всем. АвтоВАЗ увеличит темпы производство автомобилей Lada

АвтоВАЗ планирует увеличить темпы производства Lada Granta до 50 машин в час, Niva – до 38 машин в час. Об этом сообщил глава предприятия Максим Соколов.





«С конца этого месяца будет возобновлена поставка автомобилей с наличием в комплектации подушки безопасности», – также сказал он.

Максим Соколов отметил, что, в связи с наличием в комплектации подушки безопасности со стороны водителя, стоимость автомобиля увеличится на 8 тыс. рублей. В случае установки двух подушек безопасности, то есть в том числе и со стороны пассажира на переднем сидении, стоимость вырастет на 16 тыс. рублей.