Грандиозное шоу «Белые Ночи Санкт-Петербурга» покажут в эфире Первого канала

Вечером 12 августа увидеть это грандиозное событие смогут и миллионы зрителей Первого канала. Яркое шоу можно будет увидеть словно из первого ряда, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Летний концерт собрал целую плеяду популярных российских звезд. На сцене в Санкт-Петербурге выступили Николай Басков, Дима Билан, Artik & Asti, Сосо Павлиашвили, Любовь Успенская, Стас Пьеха, Виктория Дайнеко, ANNA ASTI, BURITO и многие другие. Зрителями фестиваля стали тысячи жителей и гостей Северной столицы.

Фестиваль «Белые Ночи Санкт-Петербурга» в этом году отметил свое 30-летие. Мероприятие является одним из самых ярких в стране.