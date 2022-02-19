Гранату нашли около крейсера «Аврора» в Петербурге

Гранату нашли около крейсера «Аврора» в Петербурге Новости
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Возле борта кресера «Аврора» на Петроградской набережной прохожие нашли похожий на гранату предмет.

Очевидцы после обнаружения подозрительного предмета вызвали правоохранителей. Прибывшие сотрудники Росгвардии установили, что находка была страйкбольной гранатой. Она не представляет какой-либо опасности.

Петербургское управление Росгвардии отмечает, что предмет находится на льду реки Большая Невка, неподалеку от правого борта корабля-музея. В операции был задействован катер на воздушной подушке.

 
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