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Грабители обнесли магазин ювелирных украшений в Иванове за 45 секунд

Грабители обнесли магазин ювелирных украшений в Иванове за 45 секунд
pxhere.com

Магазин ювелирных украшений в Иваново обокрали за рекордно короткое время. Подробности сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Преступники ворвались в ювелирный салон и угрожали продавцу похожим на огнестрельное оружие предметом. Пока один направил «пистолет» на сотрудника, другой обчищал витрины с украшениями. За 45 секунд магазин лишился золота на 800 тысяч рублей.

Одного из грабителей удалось задержать. Им оказался ранее судимый житель Дагестана. На месте преступления нашли его ДНК. Налетчик попался правоохранителям в аэропорту Шереметьево. Его подельника продолжают искать. Часть украденных украшений вернули в салон.

иваново ограбление ювелирные украшения
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