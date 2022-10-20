Грабители обнесли магазин ювелирных украшений в Иванове за 45 секунд

Магазин ювелирных украшений в Иваново обокрали за рекордно короткое время. Подробности сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Преступники ворвались в ювелирный салон и угрожали продавцу похожим на огнестрельное оружие предметом. Пока один направил «пистолет» на сотрудника, другой обчищал витрины с украшениями. За 45 секунд магазин лишился золота на 800 тысяч рублей.
Одного из грабителей удалось задержать. Им оказался ранее судимый житель Дагестана. На месте преступления нашли его ДНК. Налетчик попался правоохранителям в аэропорту Шереметьево. Его подельника продолжают искать. Часть украденных украшений вернули в салон.