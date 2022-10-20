Грабители обнесли магазин ювелирных украшений в Иванове за 45 секунд

Преступники ворвались в ювелирный салон и угрожали продавцу похожим на огнестрельное оружие предметом. Пока один направил «пистолет» на сотрудника, другой обчищал витрины с украшениями. За 45 секунд магазин лишился золота на 800 тысяч рублей.