Грабитель с ножом пытался украсть деньги из цветочного магазина в Петербурге

Грабитель с ножом пытался украсть деньги из цветочного магазина в Петербурге Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Неизвестный мужчина напал на магазин цветов в Северной столице, вооружившись ножом и перцовкой. Торговый павильон, куда наведался злоумышленник, расположен на улице Щербакова.

По данным правоохранительных органов, разбойное нападение произошло в понедельник, 7 февраля, около 11:40. Установлено, что худощавый мужчина в одежде черного цвета пришел в цветочный магазин и стал угрожать продавцу ножом и перцовым баллончиком, пишут «Невские новости».

Грабитель требовал отдать ему все средства из кассы. Вот только наличных денег в кассе не было, ведь с утра в магазин цветов еще не успел прийти ни один покупатель. После этого преступник сбежал с места инцидента без наживы. В настоящее время подозреваемого разыскивает полиция.

 
загрузка...
 
злоумышленник кража павильон петербург цветочный магазин
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru