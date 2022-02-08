Грабитель с ножом пытался украсть деньги из цветочного магазина в Петербурге

Неизвестный мужчина напал на магазин цветов в Северной столице, вооружившись ножом и перцовкой. Торговый павильон, куда наведался злоумышленник, расположен на улице Щербакова.

По данным правоохранительных органов, разбойное нападение произошло в понедельник, 7 февраля, около 11:40. Установлено, что худощавый мужчина в одежде черного цвета пришел в цветочный магазин и стал угрожать продавцу ножом и перцовым баллончиком, пишут «Невские новости».

Грабитель требовал отдать ему все средства из кассы. Вот только наличных денег в кассе не было, ведь с утра в магазин цветов еще не успел прийти ни один покупатель. После этого преступник сбежал с места инцидента без наживы. В настоящее время подозреваемого разыскивает полиция.

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