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ГП признала британское НПО Calvert 22 Foundation нежелательной в РФ организацией

ГП признала британское НПО Calvert 22 Foundation нежелательной в РФ организацией
Агентство «Москва»

Генеральная прокуратура России признала деятельность иностранной организации Calvert 22 Foundation (Великобритания) нежелательной на территории страны. 

Работа агентства представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, отметили в ведомстве. В ближайшее время данные отправят в Минюст. 

Ранее российский Минюст пополнил перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной. В списке оказались Bellingcat* Ltd., Stichting Bellingcat*, The Insider*, Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы, сообщал телеканал «360».

  • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
генпрокуратура гп нежелательная организация
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