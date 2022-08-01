ГП признала британское НПО Calvert 22 Foundation нежелательной в РФ организацией

Ранее российский Минюст пополнил перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной. В списке оказались Bellingcat* Ltd., Stichting Bellingcat*, The Insider*, Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы, сообщал телеканал « 360 ».

Работа агентства представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, отметили в ведомстве. В ближайшее время данные отправят в Минюст.