ГП признала британское НПО Calvert 22 Foundation нежелательной в РФ организацией

Генеральная прокуратура России признала деятельность иностранной организации Calvert 22 Foundation (Великобритания) нежелательной на территории страны.
Работа агентства представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, отметили в ведомстве. В ближайшее время данные отправят в Минюст.
Ранее российский Минюст пополнил перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной. В списке оказались Bellingcat* Ltd., Stichting Bellingcat*, The Insider*, Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы, сообщал телеканал «360».
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами