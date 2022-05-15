Готовят второй Мариуполь: ВСУ делают из Одессы укрепрайон, жители в спешке бегут из города

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Жители домов на Французском бульваре в Одессе начали массово покидать свои квартиры. Дело в том, что в «Одесскую киностудию», расположенную именно там, украинские националисты начали завозить большое количество боеприпасов, передает Telegram-канал «Приднестровец».
По информации источника, по ночам военные ВСУ начали активно завозить на киностудию вооружение и боеприпасы. В одном из съемочных павильонов студии националисты вовсе установили средства ПВО.
Отмечается, что сама киностудия имеет достаточно большие подвалы, куда помимо вооружения начали завозить медикаменты, воду и продукты питания.
Сообщается, что на «Одесской киностудии» уже достаточно много таких установок. Из здания националисты решили сделать мощный укрепрайон. Таким образом, Одессу готовят к мариупольскому сценарию.
В свою очередь местные жители стали массово делать загранпаспорта и покидать город.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.