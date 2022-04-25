«Готовят коварный план»: политолог Марков назвал истинную причину срочного визита Блинкена и Остина в Киев

Марков также добавил, что полностью уверен в том, что киевские власти при поддержке американских спецслужб планируют организовать серьезный террористический акт. По словам эксперта, именно это спровоцирует появления новых обвинений в отношения Российской Федерации. Однако подобные меры украинских властей не смогут серьезно повлиять на геополитические планы Москвы, и спецоперация будет продолжена, констатировал политолог.