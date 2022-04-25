«Готовят коварный план»: политолог Марков назвал истинную причину срочного визита Блинкена и Остина в Киев

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Спецслужбы Соединенных Штатов при сотрудничестве с киевскими властями могут разрабатывать новый стратегический план, связанный с осуществлением опасных военных провокаций в зоне проведения специальной военной операции России. Таким мнением поделился российский политолог Сергей Марков, проведя различные решения Белого дома. В личном Telegram-канале он подробно рассказал о данной угрозе, передает «ПолитПазл».
Марков отметил, что совсем недавно несколько представителей американской политической элиты прибыли в Киев. В список гостей украинской столицы вошли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на напряженную обстановку в стране. Однако такое решение было принято Вашингтоном неспроста, считает политолог.
Он обратил внимание на факт того, что Блинкен и Остин прибыли в Киев в срочном порядке с целью проведения переговоров с украинскими властями насчет вопросов, которые требуют полноценного диалога. Марков предположил, что представители Белого дома предложили украинскому лидеру специальный план спецслужб США, который касается осуществления масштабной военной провокации, направленной в адрес России.
«Наиболее вероятно, они обсуждают какую-то мощную провокацию с использованием ядерного, химического или биологического ущерба на территории Украины», — объяснил политолог.
Марков также добавил, что полностью уверен в том, что киевские власти при поддержке американских спецслужб планируют организовать серьезный террористический акт. По словам эксперта, именно это спровоцирует появления новых обвинений в отношения Российской Федерации. Однако подобные меры украинских властей не смогут серьезно повлиять на геополитические планы Москвы, и спецоперация будет продолжена, констатировал политолог.