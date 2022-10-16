Готовы пойти вперед: как добровольцы из Осетии защищают Мелитополь — репортаж с передовой

Все попытки ВСУ продвинуться вперед в направлении Мелитополя и Васильевки раз за разом оказываются отбиты благодаря мужеству военнослужащих ДНР и России, которые дают отпор противнику вдоль всей линии фронта. Об этом рассказал специальный корреспондент «Народных Новостей».
Несмотря на заявления Владимира Зеленского о том, что еще немного и украинские войска непременно пройдут маршем по Мелитополю, Херсону, Донецку и остальным городам, ситуация для ВСУ выглядит отнюдь не так радужно, как хотелось бы президенту Украину.
Все попытки украинской армии продвинуться вперед оказываются отражены военнослужащими ДНР и России. В числе тех, кто удерживает линию фронта не только кадровые военные, но и множество добровольцев из всех регионов России. В том числе и из Республики Северная Осетия – Алания.
Множество граждан Осетии приехали добровольцами в Донбасс еще в 2014 году. Но когда начались активные боевые действия, в республике были сформированы добровольческие батальоны «Осетия» и «Алания», которые уже долгое время держат защиту на Запорожском направлении, не позволяя противнику продвинуться вперед.
Многие из военнослужащих республики уже успели достойно проявить себя, совершив поступки, заслуживающие награды. И это не осталось незамеченным. Глава Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло во время своего визита в Мелитополь лично посетил позиции, на которых бойцы держат оборону, и вручил воинские награды и памятные подарки военнослужащим из различных подразделений МО и добровольческих батальонов отличившимся во время боевых действий. Военному корреспонденту «Народных Новостей» удалось поговорить с некоторыми из бойцов.
«Как только будет приказ, мы готовы пойти вперед», — говорит военнослужащий с позывным «Витос». — Мы приехали сюда защищать Россию и конечно же сделаем все для этого».
«Тут наша земля, русская. Мой дед тут воевал в Великую Отечественную войну, защищал людей от фашистов. Теперь вот моя очередь, — рассказывает пулеметчик с позывным «Штиль». На вопрос, отчего такой позывной, с улыбкой отвечает, — «Так если кто лезет, я из пулемета отработаю и сразу тишина наступает. Полный штиль».
Каждый из этих бойцов готов сделать все возможное, чтобы в новых областях как можно скорее наступил мир.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе. ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.