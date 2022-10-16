Готовы пойти вперед: как добровольцы из Осетии защищают Мелитополь — репортаж с передовой

Многие из военнослужащих республики уже успели достойно проявить себя, совершив поступки, заслуживающие награды. И это не осталось незамеченным. Глава Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло во время своего визита в Мелитополь лично посетил позиции, на которых бойцы держат оборону, и вручил воинские награды и памятные подарки военнослужащим из различных подразделений МО и добровольческих батальонов отличившимся во время боевых действий. Военному корреспонденту «Народных Новостей» удалось поговорить с некоторыми из бойцов.