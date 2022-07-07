Готовивший теракт в Херсоне украинский националист Ростецкий подтвердил, что работал по указанию Зеленского

Задержанный украинский националист Виталий Ростецкий подтвердил, что деятельность его террористической группы в Херсоне контролировал лично президент страны Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.
Ростецкий рассказал, что находился в резерве ССО. Мужчина являлся командиром разведывательно-диверсионной группы.
«С начала спецоперации мы были в Херсоне под видом местных жителей. В состав группы входило два сотрудника ССО. Нами были завербованы еще трое гражданских», — рассказал Ростецкий.
По его словам, с 2015 года группа проходила подготовку с советниками НАТО в Днепропетровске. Националистов обучали владению холодным и огнестрельным оружием, а также управлением летательными аппаратами.
«Мой куратор говорил мне о том, что наша деятельность находится на контроле в Киеве и результаты докладываются непосредственно Владимиру Зеленскому», — подчеркнул Ростецкий.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.