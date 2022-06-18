«Готовим еду на кострах под обстрелами»: жительница Северодонецка рассказала о последствиях атак ВСУ

Жительница Северодонецка рассказала о жизни города под постоянными обстрелами ВСУ. По словам женщины, украинская армия лишила горожан доступа к магазинам, аптекам с лекарствами и загнала их в подвалы.
Женщина рассказала журналистам, что из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ многие дома в городе сгорели или были полностью разрушены. Она отметила, что ей вместе с другими людьми пришлось перебраться в подвал, чтобы спасти свою жизнь.
«В тот момент, когда горели наши дома, нас еще и бомбили. Мы не могли выйти из подъезда и из подвала. Потом в подвал начал капать кипяток. Нас заедают мухи, потому что у нас четыре месяца не вывозится мусор. У нас нет воды и света, у нас нет ничего. Мы живем без магазинов и аптек. У стариков нет лекарств, которые им нужны. Спасибо ребятам, они хоть иногда привозят хлеб. Гуманитарная помощь есть. Мы готовим еду на кострах под обстрелами», — объяснила женщина.
По словам жительницы Северодонецка, украинские войска вошли в город. Солдаты ВСУ встали во всех кварталах, поставили там свое оружие и бронетехнику. Женщина отметила, что украинские военнослужащие целенаправленно бомбили мирный город.
«Мы своими глазами из подвала видели, как едет танк с украинским флагом и просто стреляет в наши дома. Он их рушит, а нам все это падало на голову. Это был просто ад», — поделилась эмоциями горожанка.
Ранее с посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины ведут активный обстрел кварталов Северодонецка, которые находятся под контролем Луганской Народной Республики.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.