«Готовим еду на кострах под обстрелами»: жительница Северодонецка рассказала о последствиях атак ВСУ

«В тот момент, когда горели наши дома, нас еще и бомбили. Мы не могли выйти из подъезда и из подвала. Потом в подвал начал капать кипяток. Нас заедают мухи, потому что у нас четыре месяца не вывозится мусор. У нас нет воды и света, у нас нет ничего. Мы живем без магазинов и аптек. У стариков нет лекарств, которые им нужны. Спасибо ребятам, они хоть иногда привозят хлеб. Гуманитарная помощь есть. Мы готовим еду на кострах под обстрелами», — объяснила женщина.