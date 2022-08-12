готов предсерийный ноутбук Bitblaze Titan на отечественном «Байкале-М»

Омская компания «Промобит» продолжает подготовку к выпуску ноутбука на основе отечественного процессора «Байкал-М» — Bitblaze Titan BM15.





Коммерческий директор «Промобита» Яна Брыш продемонстрировала ноутбук на фото и заявила, что это готовый предсерийный ноутбук Bitblaze Titan.

Она также рассказала такие подробности:

В моих руках легенда: готов предсерийный ноутбук BITBLAZE TITAN на процессоре Байкал M.

Очень достойное исполнение, тонкий аллюминиевый корпус, небольшой вес.

Протестировала основные пользовательские приложения: офисные программы и просмотр ютуба. Работает отлично), заряд держит до 5 часов.

Продолжаем тестирование в различных нагрузках, готовим официальный релиз.

Как сообщалось ранее, ноутбук планируется выпускать в двух вариантах корпуса — алюминиевом и титановом. Первая обойдётся в 100–120 тысяч рублей, а цена на вторую будет стартовать от 200 тысяч рублей.

Модель Bitblaze Titan BM15 получит 15,6-дюймовый экран с матрицей IPS разрешением 1920 х 1080 пикселей, 8-ядерный процессор «Байкал-М» с интегрированной графикой, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель объёмом 256 или 512 ГБ.

Массовое производство планируется начать в конце 2022 года. Первая партия должна составить 1000 штук.