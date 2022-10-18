Государственный интернет-магазин дров появился на Украине

На Украине открыли государственный интернет-магазин «ДроваЕ», специализирующийся на продаже дров населению, сообщает РБК-Украина.
На сайте «ДроваЕ» можно приобрести колотые и не колотые дрова из разных сортов древесины. Сообщается, что установлено ограничение по объему закупок. Один человек может приобрести не более 15 кубометров дров на отопительный сезон.
Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил, что Гослесагентства планируют реализовать около 1,1 млн куб. м дров до конца года. Стрелец отметил, что заготовка топливных дров осуществляется не за счет вырубки лесов, а из неиспользованного лимита заготовки древесины за прошлые годы.