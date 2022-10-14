Гостям телеканала «Белгород 24» пришлось в прямом эфире оказывать первую помощь ведущему

Ведущему телеканала «Белгород 24» Сергею Елисееву стало плохо в прямом эфире программы об оказании первой медицинской помощи.
Журналист в течение 40 минут общался с гостями-медиками в студии. Собеседники обсуждали, как правильно останавливать кровотечение и пользоваться жгутом, когда Елисеев неожиданно потерял сознание.
Врачи быстро среагировали и помогли привести мужчину в чувства. Оператор в это время этично перевел камеру на стоявшую на столе аптечку, однако было слышно, что происходит за кадром. Ведущему оказали помощь, сейчас с ним все хорошо. Руководство канала сообщило, что он уже готовится к следующему эфиру.