Гостям КИБЕР ФРОНТА Z покажут эксклюзивное интервью с Марией Бутиной

КИБЕР ФРОНТ Z приглашает петербуржцев присоединиться к дискуссионному вечеру 3 июля, в рамках которого запланирован показ интервью с депутатом Госдумы Марией Бутиной.
Мероприятие также посетит доброволец с позывным Ульфер. Его появление на одном из недавних дискуссионных вечеров вызвало настоящий ажиотаж, рассказали в КИБЕР ФРОНТЕ Z. Специальным гостей станет член союза Писателей России Лариса Ратич.
«Также гостей ждет видеоэкслюзив — интервью с Марией Бутиной: о культуре отмены, инфовойне и специфике работы чиновника в эпоху СВО», — рассказали в КИБЕР ФРОНТЕ Z.
Мероприятие стартует в 18:00 и продлится до 22:00. Дискуссионный вечер пройдет по адресу: Университетская набережная, 25. Узнать подробности о мероприятии можно в группе КИБЕР ФРОНТА Z в социальной сети «ВКонтакте».