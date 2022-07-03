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Гостям КИБЕР ФРОНТА Z покажут эксклюзивное интервью с Марией Бутиной

Гостям КИБЕР ФРОНТА Z покажут эксклюзивное интервью с Марией Бутиной
Федеральное агентство новостей

КИБЕР ФРОНТ Z приглашает петербуржцев присоединиться к дискуссионному вечеру 3 июля, в рамках которого запланирован показ интервью с депутатом Госдумы Марией Бутиной.

Мероприятие также посетит доброволец с позывным Ульфер. Его появление на одном из недавних дискуссионных вечеров вызвало настоящий ажиотаж, рассказали в КИБЕР ФРОНТЕ Z. Специальным гостей станет член союза Писателей России Лариса Ратич.

«Также гостей ждет видеоэкслюзив — интервью с Марией Бутиной: о культуре отмены, инфовойне и специфике работы чиновника в эпоху СВО», — рассказали в КИБЕР ФРОНТЕ Z.

Мероприятие стартует в 18:00 и продлится до 22:00. Дискуссионный вечер пройдет по адресу: Университетская набережная, 25. Узнать подробности о мероприятии можно в группе КИБЕР ФРОНТА Z в социальной сети «ВКонтакте».

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