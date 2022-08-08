Гости юбилейного концерта Ларисы Рубальской обиделись на продюсеров НТВ

Накануне состоялся юбилейный концерт поэтессы Ларисы Рубальской, куда было приглашено большое количество деятелей искусства. Однако финальная версия сюжета о празднестве возмутила звездных гостей, передает издание ProZvezd.
Оказалось, что в сюжете, вышедшем на телеканале НТВ, не было многих артистов — при монтаже их просто вырезали. В эфир не попали Глеб Матвейчук, “Непоседы”, Алексей Глызин, Мила Романиди и другие звезды.
Инцидент прокомментировала Мила Романиди. По ее словам, в произошедшем не виновата сама поэтесса.
«Возмущение зрителей я понимаю. Не знаю, почему вырезали наши песни. Настолько эта вся ситуация неприятна! Лариса Рубальская никакого отношения к этому не имеет — это точно», — пояснила она.