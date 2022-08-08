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Гости юбилейного концерта Ларисы Рубальской обиделись на продюсеров НТВ

Гости юбилейного концерта Ларисы Рубальской обиделись на продюсеров НТВ
pxhere.com

Накануне состоялся юбилейный концерт поэтессы Ларисы Рубальской, куда было приглашено большое количество деятелей искусства. Однако финальная версия сюжета о празднестве возмутила звездных гостей, передает издание ProZvezd.

Оказалось, что в сюжете, вышедшем на телеканале НТВ, не было многих артистов — при монтаже их просто вырезали. В эфир не попали Глеб Матвейчук, “Непоседы”, Алексей Глызин, Мила Романиди и другие звезды.

Инцидент прокомментировала Мила Романиди. По ее словам, в произошедшем не виновата сама поэтесса.

«Возмущение зрителей я понимаю. Не знаю, почему вырезали наши песни. Настолько эта вся ситуация неприятна! Лариса Рубальская никакого отношения к этому не имеет — это точно», — пояснила она.

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