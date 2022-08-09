Гости базы отдыха спасли тонущую в бассейне пятилетнюю девочку под Ульяновском

Пятилетняя девочка едва не погибла во время купания в бассейне на турбазе в Ульяновской области. Малышка осталась жива благодаря бдительности других отдыхающих, которые оперативно вытащили ее из воды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК.
Инцидент произошел 5 августа. После спасения девочке оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ (оказания услуг, предназначенных, в том числе для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.