Гости базы отдыха спасли тонущую в бассейне пятилетнюю девочку под Ульяновском

Пятилетняя девочка едва не погибла во время купания в бассейне на турбазе в Ульяновской области. Малышка осталась жива благодаря бдительности других отдыхающих, которые оперативно вытащили ее из воды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК.