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Гости базы отдыха спасли тонущую в бассейне пятилетнюю девочку под Ульяновском

Гости базы отдыха спасли тонущую в бассейне пятилетнюю девочку под Ульяновском
pxhere.com

Пятилетняя девочка едва не погибла во время купания в бассейне на турбазе в Ульяновской области. Малышка осталась жива благодаря бдительности других отдыхающих, которые оперативно вытащили ее из воды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел 5 августа. После спасения девочке оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ (оказания услуг, предназначенных, в том числе для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

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