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    Госслужащие на освобожденных украинских территориях получили финансовую помощь от России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Госслужащие на освобожденных украинских территориях получили финансовую помощь от России

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    pixabay.com

    Гражданские служащие на освобожденных от ВСУ
    территориях получили по 10 тысяч рублей от российской стороны. Об этом рассказали в МЧС РФ.

    Выплаты также получили пенсионеры и социально незащищенные
    жители страны. Также сотрудники МЧС раздали порядка 700 тонн гуманитарной помощи
    населению.

    Недавно руководство Соединенных Штатов одобрило выделение
    военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Соответствующее решение
    принял президент США Джо Байден, пишет Argumenti.ru.

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