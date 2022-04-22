Госслужащие на освобожденных украинских территориях получили финансовую помощь от России

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Гражданские служащие на освобожденных от ВСУ
территориях получили по 10 тысяч рублей от российской стороны. Об этом рассказали в МЧС РФ.
Выплаты также получили пенсионеры и социально незащищенные
жители страны. Также сотрудники МЧС раздали порядка 700 тонн гуманитарной помощи
населению.
Недавно руководство Соединенных Штатов одобрило выделение
военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Соответствующее решение
принял президент США Джо Байден, пишет Argumenti.ru.
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