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Госслужащие получат зарплату в двойном размере за командировку в Донбасс

Госслужащие получат зарплату в двойном размере за командировку в Донбасс
globallookpress/Konstantin Kokoshkin

Порядок установления размера выплат для сотрудников некоторых сфер, отправляющихся в командировки в ДНР и ЛНР, принят в России. Подробности значатся в постановлении правительства.

Так, работники за время пребывания в Донбассе могут рассчитывать на двойную зарплату. Размер выплаты будет устанавливать работодатель.

«Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и иных территориях сохраняемая средняя зарплата… выплачивается в рублях в двукратном размере», — следует из документа.

Правила будут распространены на работников государственных органов, подведомственных организаций и учреждений. Рассчитывать на поддержку могут сотрудники, которые займутся восстановлением объектов инфраструктуры.

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