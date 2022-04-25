Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон посодействует Киеву в переговорах с Москвой

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США
посодействуют Украине в переговорном процессе с Россией. Об этом сообщил
государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
По
словам американского госсекретаря, Вашингтон намерен принять всевозможные меры
для содействия Киеву в скорейшем завершении конфликта «на лучших условиях».
Блинкен дополнил, что вопросы экономической помощи и безопасности государства
были также подняты на обсуждение с главой Пентагона Ллойдом Остином.
«Большая часть
работы, которую мы сейчас проделываем, – это их усиление на поле боя и так или
иначе за столом переговоров», – подчеркнул Блинкен на пресс-конференции по результатам
поездки на Украину.
Ранее
посол России в США Анатолий Антонов сообщил об отправке в адрес Вашингтона ноты
с требованием прекратить поставки вооружения Киеву. Об этом проинформировали
корреспонденты RT.