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    Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон посодействует Киеву в переговорах с Москвой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон посодействует Киеву в переговорах с Москвой

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    Ting Shen/XinHua/Global Look Press

    США
    посодействуют Украине в переговорном процессе с Россией. Об этом сообщил
    государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

    По
    словам американского госсекретаря, Вашингтон намерен принять всевозможные меры
    для содействия Киеву в скорейшем завершении конфликта «на лучших условиях».
    Блинкен дополнил, что вопросы экономической помощи и безопасности государства
    были также подняты на обсуждение с главой Пентагона Ллойдом Остином.

    «Большая часть
    работы, которую мы сейчас проделываем, – это их усиление на поле боя и так или
    иначе за столом переговоров», – подчеркнул Блинкен на пресс-конференции по результатам
    поездки на Украину.

    Ранее
    посол России в США Анатолий Антонов сообщил об отправке в адрес Вашингтона ноты
    с требованием прекратить поставки вооружения Киеву. Об этом проинформировали
    корреспонденты RT.

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