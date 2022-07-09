Госсекретарь США Блинкен: у Вашингтона нет намерений развязывать холодную войну с Китаем

Вашингтон не планирует развязывать холодную войну с китайским правительством. Более того, Белый дом не станет бросать вызов коммунистическому строю КНР, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Сегодня главная цель Запада заключается в нормализации отношений с китайскими партнерами. Необходимо достичь открытого и взаимовыгодного экономического сотрудничества между странами, сказал Блинкен в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И в рамках форума G20.
«Американская сторона не стремится к новой холодной войне с КНР, не пытается изменить государственную систему Китая, а также не будет бросать вызовы КПК», – подчеркнул он.
Ранее Энтони Блинкен обвинил Россию в «угрозе мировому порядку». По мнению дипломата, «российская агрессия» направлена не только против Украины.