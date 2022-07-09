Госсекретарь США Блинкен: у Вашингтона нет намерений развязывать холодную войну с Китаем

Сегодня главная цель Запада заключается в нормализации отношений с китайскими партнерами. Необходимо достичь открытого и взаимовыгодного экономического сотрудничества между странами, сказал Блинкен в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И в рамках форума G20.