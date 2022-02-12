Госсекретарь Швеции Валленстен исключила вступление страны в НАТО

Швеция не намерена вступать в НАТО из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявила государственный секретарь страны Карин Валленстен.

Политик отметила, что в такой ситуации необходима предсказуемость и стабильность. По ее словам, Швеция нацелена на сотрудничество с военным блоком.

«Наша политика безопасности определена… Мы хотим быть хорошим, сильным партнером НАТО, но мы не стремимся к присоединению», — отметила Валленстен.

Телеканал RT ранее информировал, что министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто высказался о возможности вступления в НАТО. По его словам, страна сохраняет за собой право на присоединение к блоку. Однако это произойдет в зависимости от обстоятельств.

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