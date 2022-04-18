Госпогранслужба Украины сообщила о запрете гражданам покидать страну без загранпаспортов

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Большинство украинцев не смогут покинуть территорию страны
без загранпаспортов. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины
Андрей Демченко.
Он выступал в эфире одного из местных телеканалов. По его
словам, гражданам будет отказано в пропуске через границу в случае отсутствия
загранпаспорта.
«Обращая внимание на то, откуда человек – если из региона,
где ведутся боевые действия, то пограничники могут принимать отдельные решения
по таким людям относительно пропуска по внутренним паспортам», – сказал
Демченко.
Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил,
что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в затягивании конфликта.
По его словам, Киеву со всего мира предоставляют финансовую помощь, которая
после попадает на счета специальных фондов.