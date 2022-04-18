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    Госпогранслужба Украины сообщила о запрете гражданам покидать страну без загранпаспортов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    wikipedia.org/Håkan Henriksson (Narking)/CC BY 3.0

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    wikipedia.org/Håkan Henriksson (Narking)/CC BY 3.0

    Большинство украинцев не смогут покинуть территорию страны
    без загранпаспортов. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины
    Андрей Демченко.

    Он выступал в эфире одного из местных телеканалов. По его
    словам, гражданам будет отказано в пропуске через границу в случае отсутствия
    загранпаспорта.

    «Обращая внимание на то, откуда человек – если из региона,
    где ведутся боевые действия, то пограничники могут принимать отдельные решения
    по таким людям относительно пропуска по внутренним паспортам», – сказал
    Демченко.

    Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил,
    что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в затягивании конфликта.
    По его словам, Киеву со всего мира предоставляют финансовую помощь, которая
    после попадает на счета специальных фондов.

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