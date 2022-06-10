«Господь им судья»: актер Борис Галкин впервые высказался об уехавших звездах и спецоперации

Звезды российской эстрады и кино примут участие в фестивале «День России в Донбассе», исполнив любимые хиты для жителей сразу пяти городов ДНР, передает «Аргументы и Факты». Актер Борис Галкин отметил в комментарии «Народными Новостям», что сам бы с удовольствием стал часть этой искренней, настоящей гражданской акции.
Отмечается, что в мероприятии, которое состоится 9 июня, примут участие певцы Григорий Лепс, Александр Маршал, Денис Майданов, Жасмин, Родион Газманов. Также в программе заявлены актеры: Дмитрий Певцов, Дмитрий Дюжев, Аглая Шиловская. К российским знаменитостям присоединятся артисты Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна.
Одна из целей поездки звезд в Донбасс — поддержка и посещение раненых солдат, а также мирных жителей республики, которые последние восемь лет вынуждены жить под постоянными обстрелами.
Как признался Борис Галкин, он бы тоже с удовольствием отправился в ЛДНР, чтобы поддержать местных жителей и защитников республик.
«По мне, это просто замечательная акция! Искренняя, настоящая, гражданская. Я ее всецело поддерживаю. Если бы я не находился сейчас в Вологде на театральном фестивале, был бы вместе с моими коллегами», — констатировал наш собеседник.
Знаменитый артист прокомментировал и поведение своих коллег, которые не только не собираются приезжать в Донецкую или Луганскую народные республики, но и критикуют российскую спецоперацию, часто давно покинув родину. По мнению Галкина, время расставит все по своим местам.
«Это их решение, воля, позиция. Я их не осуждаю, но и не приветствую. Как-то оценивать их позицию, отношение или решения я не собираюсь. Господь им судья! Время расставит все по своим местам», — пояснил актер.
Ранее Александр Маршал, неоднократно дававший концерты в Донбассе, объяснил, почему крайне важно поддерживать российских военных. По его словам, они выполняют свой священный долг, а те, кто их критикует просто не понимают, о чем говорят.