Госпитализированный отец Валерии Гай Германики скончался в Москве

Несколькими днями ранее стало известно, что Дудинского положили на лечение в геронтологический центр. Ему диагностировали инфекционно-токсический шок: предварительно, именно это стало причиной его смерти. Информации о дате, времени и месте прощания с журналистом будет размещена позднее.