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Госпитализированный отец Валерии Гай Германики скончался в Москве

Госпитализированный отец Валерии Гай Германики скончался в Москве
pexels.com

В Москве скончался отец режиссера Валерии Гай Германики Игорь Дудинский. Журналисту было 75 лет. Об этом рассказал российский публицист Олег Кашин (включен в реестр физ.лиц, выполняющих функции иностранного агента).

Несколькими днями ранее стало известно, что Дудинского положили на лечение в геронтологический центр. Ему диагностировали инфекционно-токсический шок: предварительно, именно это стало причиной его смерти. Информации о дате, времени и месте прощания с журналистом будет размещена позднее.

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