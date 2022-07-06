Госдума запретила оплату товаров и услуг цифровыми финансовыми активами

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Госдума приняла закон о регулировании оборота цифровых финансовых активов (ЦФА), который в том числе прямо запрещает оплату ими товаров, работ и услуг в России.





Уточняется, что закон призван повысить инвестиционную привлекательность использования цифровых прав бизнесом и предотвращения использования ЦФА в качестве средства платежа. Вводится прямой запрет на передачу или приём ЦФА и утилитарных цифровых прав в качестве оплаты за товары, работы, услуги, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев.

В законе отдельно отмечается, что оплата криптовалютами в России уже запрещена. Кроме того, принятый закон предусматривает ведение ЦБ реестра операторов электронных платформ, а также право регулятора применять к ним меры воздействия в случае нарушений требований закона «О национальной платежной системе», говорится в документе.

Оператор электронной платформы будет вправе осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с её использованием, но для этого он должен использовать номинальный счёт, бенефициарами по которому являются пользователи данной платформы. Причём оператор сможет использовать и несколько номинальных счетов, а также выступать в качестве одного из бенефициаров по договору номинального счета, если это предусмотрено законом, регулирующим его деятельность.

Перечень осуществляемых операций по номинальному счёту также может изменяться таким законом. А Банк России сможет установить дополнительные требования к порядку осуществления расчётов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы и касающимся перечисления денежных средств между бенефициарами.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, а данные изменения начнут действовать через 10 дней после этого.