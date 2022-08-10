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Госдума рассмотрит законопроект о льготах на ввоз машин из-за рубежа

prt scr youtube/Иван Kilin 125rus
prt scr youtube/Иван Kilin 125rus

Госдума рассмотрит законопроект о введении льготного режима при ввозе автомобилей из-за границы для некоторых категорий граждан. Об этом сообщают «Известия».

Согласно данным газеты, в случае одобрения новый порядок растаможивания автомобилей начнет действовать с 2023 года. В законопроекте говорится, что после выпуска автомобиля в обращение уплаченные таможенные пошлины становятся излишне уплаченными и подлежат возмещению из госбюджета.

Документ предполагает, что льготы могут получить родители или усыновители в многодетных семьях, а также ветераны боевых действий. При этом отмечается, что льготная растаможка будет доступна лишь единожды.

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RusNewsToday24
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