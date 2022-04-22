Госдума предложила Минстрою утвердить стандарты классов жилья

Рекламируемая девелоперами недвижимость часто не соответствует действительности, из-за чего покупатели первичного жилья остаются обманутыми. На сегодняшний день в России нет четких прописанных классов новостроек за исключением «стандарта». Условия отнесения к последнему определены Минстроем. В итог застройщики сами решают, к какому классу отнести проект и как его позиционировать в рекламной кампании, передает газета «Известия».