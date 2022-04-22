Госдума предложила Минстрою утвердить стандарты классов жилья

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Разработка стандартов классов жилья позволит бороться с недобросовестными продавцами недвижимости. С таким предложением выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
Рекламируемая девелоперами недвижимость часто не соответствует действительности, из-за чего покупатели первичного жилья остаются обманутыми. На сегодняшний день в России нет четких прописанных классов новостроек за исключением «стандарта». Условия отнесения к последнему определены Минстроем. В итог застройщики сами решают, к какому классу отнести проект и как его позиционировать в рекламной кампании, передает газета «Известия».
«Мы фиксируем рост жалоб граждан, которые были введены в заблуждение рекламой жилых комплексов, причисляемых застройщиками к той или иной категории, но не соответствующих по качеству ожиданиям покупателя», — заявил глава рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александр Якубовский, который участвовал в создании документа.
Парламентарий считает необходимым создать и утвердить классы жилья, ограничив их число и прописав четкие параменты. Это повысит доверие покупателей к рекламе и позволит пресечь недобросовестную конкуренцию между девелоперами.
В нескольких российских регионах могут начаться пилотные проекты по комплексной малоэтажной застройке. Они направлены на создание более выгодных предложений на рынке, а также на снижение трат застройщиков, пишет URA.RU.