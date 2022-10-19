Госдума отклонила законопроект «Новых людей» о крипто-майнинге

Госдума отклонила в первом чтении законопроект «О майнинге в РФ», внесенный депутатами из фракции «Новые люди», который регулирующий отношения, связанные с выпуском и генерацией цифровой валюты.





Под майнингом в законопроекте понимается деятельность с использованием объектов российской информационной инфраструктуры (доменных имен, сетевых адресов и так далее) или пользовательского оборудования, размещенного в РФ, результатом которой становится создание цифровой валюты, в частности, поддержание распределенного реестра и генерация цифровых валют и их блоков, валидация операций в реестре.

Против принятия законопроекта выступил профильный комитет Госдумы по финансовому рынку во главе с Анатолием Аксаковым. Там обратили внимание, что документ предлагает использование криптовалют как средства платежа, а это противоречит части 1 статьи 75 Конституции России.

По словам одного из его участников, комитет считает, что законопроект носит «фрагментарный и явно недостаточный характер». Вступление в силу законопроекта в текущем виде не позволит минимизировать угрозы стабильности национальной финансовой системы, в частности, исключить использование криптовалют в противоправных целях, считают в комитете.