Госдума опубликовала перечень мер поддержки семей с детьми в 2022 году

Госдума опубликовала перечень мер поддержки семей с детьми в 2022 году Новости
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Государственная дума в своем официальном instagram-аккаунте опубликовала единый перечень мер поддержки семей с детьми, которые будут актуальны в текущем году.

В список были включены все пособия на детей, на которые россияне могут рассчитывать в 2022 году. В частности, гражданам напомнили о ежемесячной выплате на первого и второго ребенка, если средний доход семьи меньше двух прожиточных минимумов.

«В 2022 году предусмотрено ежемесячное пособие беременным, если среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Пособие составляет 50% от регионального прожиточного минимума. Также с 1 февраля 2022 года будет введено единовременное пособие в 20 472 рубля при рождении ребенка. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 7 667 рублей», — указано в представленном Госдумой путеводителе.

При этом Минтруд информировал россиян об изменении порядка начисления выплат семьям с детьми до трех лет. Ранее основой в расчетах дотаций являлся региональный прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года.

 
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