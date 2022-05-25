Госдума изучит законопроект о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене

Переход на сторону противника в ходе боевых действий могут приравнять к государственной измене. Соответствующий законопроект был опубликован в электронной базе Госдумы.
В нижней палате парламента уточнили, что законопроект может внести дополнения в статью 275 Уголовного кодекса РФ.
«Так, законопроектом предлагается внести уточнение в статью 275 УК России в целях отнесения к государственной измене действий, связанных с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против Российской Федерации», — сообщается в пояснительной к документу записке.
Документ предполагает, что участие граждан России в боевых действиях на территории других государств в целях, которые противоречат интересам родины, также будет наказываться сроком от 12 до 20 лет и штрафом до 500 тысяч рублей.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ увеличить выплаты военным, участвующим в спецоперации на Украине. Он уточнил, что сумма должна быть увеличена с учетом ситуации на рынке валют.