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Госдума изучит законопроект о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене

Госдума изучит законопроект о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Переход на сторону противника в ходе боевых действий могут приравнять к государственной измене. Соответствующий законопроект был опубликован в электронной базе Госдумы.

В нижней палате парламента уточнили, что законопроект может внести дополнения в статью 275 Уголовного кодекса РФ.

«Так, законопроектом предлагается внести уточнение в статью 275 УК России в целях отнесения к государственной измене действий, связанных с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против Российской Федерации», — сообщается в пояснительной к документу записке.

Документ предполагает, что участие граждан России в боевых действиях на территории других государств в целях, которые противоречат интересам родины, также будет наказываться сроком от 12 до 20 лет и штрафом до 500 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ увеличить выплаты военным, участвующим в спецоперации на Украине. Он уточнил, что сумма должна быть увеличена с учетом ситуации на рынке валют.

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