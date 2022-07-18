Госдеп США предупредил Китай о последствиях помощи России в обходе санкций

Китай заплатит высокую цену за помощь России в обходе западных санкций. С таким предупреждением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
По его словам, в настоящее время Вашингтон не видит вовлеченности Пекина в систематическом обходе антироссийских санкций. У США также нет доказательств предоставления РФ продукции военного назначения со стороны Китая, добавил он.
«Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая России в обход беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся», — подчеркнул Прайс.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что экономическая ситуация в России имеет некоторые проблемы из-за санкционного давления. Однако обстановка далека от ожиданий западников, передает телеканал «360».