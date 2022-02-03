Госдеп США подтвердил подлинность утекших в СМИ ответов по гарантиям безопасности

Госдеп США подтвердил подлинность утекших в СМИ ответов по гарантиям безопасности Новости
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Подлинность опубликованных испанской газетой El Pais ответов НАТО и США Москва по гарантиям безопасности в ходе брифинга подтвердил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Газета El Pais накануне опубликовала содержание ответов США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Вашингтон и Брюссель предложили Москве восстановить отношения и работу ранее закрытых посольств. В случае «агрессии Москвы в отношении Киева» США и НАТО пригрозили развернуть в Восточной Европе больше войск.

«Я не увидел в этих документах ничего, что давало бы основания предполагать, что они не являются подлинными», — сообщил журналистам Прайс.

По его словам, опубликованные El Pais документы свидетельствуют о тесной координации США и их союзников по НАТО. Изложенные идеи «симметричны и дополняют друг друга», подчеркнул Прайс.

 
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