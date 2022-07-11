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Госдеп США отреагировал на решение Канады вернуть Германии турбину для «Северного потока»

Госдеп США отреагировал на решение Канады вернуть Германии турбину для «Северного потока»
Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

США поддерживают решение Канады вернуть турбину Siemens для «Северного потока» в Германию, заявили в Госдепе, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Оттава блокировала возвращение турбины, которую взяла для осуществления ее обслуживания, поскольку не хотела нарушать собственные антироссийские санкции. Из-за этого объем поставок по российскому газопроводу сократился до 40% от максимально возможных показателей.

Кроме того, с 11 июля «Северный поток» и вовсе перестал поставлять голубое топливо из-за регламентных технических работ.

Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что решение Канады не идет вразрез с санкциями. По его словам, действующие ограничения не распространяются на оборудование для транзита газа.

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