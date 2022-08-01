Госдеп сообщил о подготовке в КНДР седьмых по счету испытаний ядерного оружия

Ранее президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам конференции, отметил важность недопущения ядерного конфликта и готовность Москвы соблюдать договоренности о сокращении стратегических вооружений.

«Пока мы встречаемся здесь с вами, Пхеньян готовится провести седьмое ядерное испытание», — сказал чиновник.

Выступая в нью-йоркской штаб-квартире ООН, где проходит конференция стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия, дипломат отметил, что испытания станут седьмыми по счету.